Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 23 на 24 января в некоторых местах возможна морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 5-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - 5-9° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах ожидается гололедица.

