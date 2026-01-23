В Азербайджане предлагается отменить неиспользуемые велосипедные полосы

В некоторых случаях дороги сужаются из-за разметки и выделения полос для велосипедистов и скутеров, и этот шаг требует обоснованного подхода.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по правам человека Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем заседании.

Депутат отметил, что на дороге от проспекта Парламента к зданию Милли Меджлиса были сужены полосы движения и выделены отдельные линии для велосипедистов и скутеристов.

"Это позитивная инициатива, но подход должен быть измеряемым и аналитическим. Предлагаю установить камеры наблюдения и собрать статистику: сколько людей пользуется этими полосами. Если есть необходимость - меры сохраняются, если нет - следует отменить", - сказал он.

Бабаоглу предложил также провести общественные слушания и определить, какие полосы не нужны, чтобы ограничивать свободу передвижения в городе, и принять соответствующие решения.