https://news.day.az/world/1811376.html В Польше высказались о взносе в $1 млрд для Совета мира В государственном бюджете Польши нет $1 млрд для взноса в "Совет мира". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил министр финансов страны Анджей Доманьский. "Речь идет об очень серьезных юридических обязательствах, которые потребовали бы детального анализа.
"Речь идет об очень серьезных юридических обязательствах, которые потребовали бы детального анализа. И если отвечать прямо: в бюджете на это точно нет миллиарда долларов. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в работе этого совета", - сказал он.
