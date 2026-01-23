В Польше высказались о взносе в $1 млрд для Совета мира

В государственном бюджете Польши нет $1 млрд для взноса в "Совет мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил министр финансов страны Анджей Доманьский.

"Речь идет об очень серьезных юридических обязательствах, которые потребовали бы детального анализа. И если отвечать прямо: в бюджете на это точно нет миллиарда долларов. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в работе этого совета", - сказал он.