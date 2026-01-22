Трамп о работах над договоренностями по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над договоренностями, касающимися Гренландии, продолжается.

"Возвращаюсь в [столичный] округ Колумбия. В Давосе было замечательно", - написал американский лидер в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, идет работа над концепцией договоренностей относительно Гренландии, и они "будут прекрасными для США".

Трамп также выразил уверенность в том, что мир никогда не видел ничего подобного "Совету мира", созданному в рамках мирного урегулирования в секторе Газа.

"Произошло так много хорошего", - добавил он, имея в виду итоги своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

Президент США в среду заявил, что по итогам его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были выработаны контуры возможных договоренностей относительно Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории. Глава вашингтонской администрации ранее неоднократно подчеркивал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.