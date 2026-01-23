Штормовая волна ворвалась в жилой дом на Мальте

Во время сильного шторма, обрушившегося на мальтийский прибрежный город Марсаскала, мощная волна ворвалась в жилой дом, расположенный у береговой линии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы сняли момент на видео: поток воды с силой пробивает вход и заливает внутренние помещения.

Кадры быстро распространились в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.