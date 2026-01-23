Трамп о своих планах по руководству Советом мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не решил, останется ли он во главе Совета мира после ухода с поста лидера Соединенных Штатов.

"У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет", - подчеркнул глава Белого дома, передает Day.Az.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.