https://news.day.az/world/1811340.html Трамп о своих планах по руководству Советом мира Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не решил, останется ли он во главе Совета мира после ухода с поста лидера Соединенных Штатов. "У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет", - подчеркнул глава Белого дома, передает Day.Az.
Трамп о своих планах по руководству Советом мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не решил, останется ли он во главе Совета мира после ухода с поста лидера Соединенных Штатов.
"У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет", - подчеркнул глава Белого дома, передает Day.Az.
Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре