Стратегический диалог Баку и Вашингтона - как он идет в экономике

Автор: Лейла Таривердиева

Торговая палата США совместно с Госдепом и министерством торговли США организует бизнес-миссию в Азербайджан. Миссия продлится два дня (9-10 февраля) и позволит американским компаниям установить прямые контакты с представителями государственных органов Азербайджана, госкомпаний и ведущих игроков частного сектора. Это первая американская миссия такого формата в истории двусторонних отношений.

В программе миссии - встречи с представителями Администрации Президента Азербайджана и Кабинета министров, профильных министерств, SOCAR, Госнефтефонда, AZPROMO, PASHA Holding, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), а также других государственных структур и ключевых игроков частного сектора в сферах энергетики, обороны, сельского хозяйства, цифрового развития, транспорта, здравоохранения, финансов и инвестиций.

8 августа 2025 года в Вашингтоне был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Стратегической рабочей группы (СРГ) для подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки. В документе отмечено, что СРГ сосредоточит внимание на трех направлениях. Первое - региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит. Второе - экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру. Третье - сотрудничество в области безопасности, включая продажу оборонной продукции и борьбу с терроризмом. Стороны обозначили в качестве сфер сотрудничества расширение инвестиций в энергетическую сферу, взаимодействие в сфере обороны и борьбы с терроризмом, торгово-экономическое сотрудничество, партнерство в сфере ИИ и др.

Отвечая на вопросы представителей бизнеса на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Давосского форума, Президент Ильхам Алиев заявил, что после того, как в Вашингтоне был подписан исторический документ о создании Стратегической рабочей группы по разработке Хартии, сотрудничество с американскими компаниями стало интенсивным как никогда ранее. И мы почти завершили работу над документом, то есть над стратегической хартией. Глава государства отметил, что Хартия стратегического партнерства может быть готова в феврале. "С 8 августа мы отправили четыре делегации в Вашингтон и другие города. Все они вернулись с хорошими результатами. Поэтому мы считаем, что вступление в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах создаст Азербайджану большие возможности для привлечения прямых инвестиций из США. И, надеюсь, наши европейские партнеры также не останутся в стороне", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Работа над Хартией началась в ноябре прошлого года, когда Баку посетила заместитель государственного секретаря США Элисон Хукер. Об этом написала в соцсети Х сама чиновница, указав, что ее первый визит в Баку прошел продуктивно и ознаменовался началом работы над Хартией стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Хукер провела встречи с главой МИД Джейхуном Байрамовым и помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, после чего написала в Х: "Для нас было честью заложить основу Хартии стратегического партнерства США и Азербайджана".

Первое заседание Рабочей группы состоялось в декабре. СРГ возглавили замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер. Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества, обсудили текст Устава стратегического партнерства.

Второе заседание СРГ состоялось 21 января. В онлайн-формате стороны продолжили обсуждение текста будущей Хартии и другие вопросы.

Ранее в январе прошли переговоры Эльнура Мамедова с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом. Согласно сообщению МИД, стороны обменялись мнениями о возможностях ознакомления представителей частного сектора США с инфраструктурными и логистическими возможностями Азербайджана.

Возможности у Азербайджана достаточно широкие как в энергетике, так и в логистике. Эти возможности уже активно реализуются и играют незаменимую роль в связности и энергобезопасности внутри нашего региона и на евразийском пространстве. Азербайджан построил экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проложил стратегический Южный газовый коридор, связал Азию и Европу железнодорожным коридором БТК, а теперь добился реализации важной ветки Среднего коридора - дороги через армянский Мегри с участием американской стороны. Участие США в разы повышает перспективу проекта и является гарантом его реализации. "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) открывает новые возможности не только для транспортного обмена, но и для энергетических связей, так как предусматривает и энергетические коммуникации. В том числе, будут обеспечены перетоки электроэнергии между Азербайджаном, Арменией, Турцией, Центральной Азией и Европой. Накануне, комментируя в парламенте преимущества проекта TRIPP, премьер-министр РА Никол Пашинян объявил о соединении в рамках проекта в будущем энергосистем Армении и Азербайджана.

Объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и США в 2025 году составил 1,557 млрд. долларов.

Как ранее отмечал министр экономики Михаил Джаббаров, Азербайджан сохраняет инвестиционную привлекательность для американских компаний. Глава ведомства отметил, что в нашей стране зарегистрировано 300 коммерческих организаций с американскими инвестициями в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и торговли. Из них 220 ведут активную деятельность.

Отметим, что согласно статистике, в 2025 году увеличилась доля инвестиций из США в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан. В первом полугодии прошлого года она составила 2,8 процента. В январе-сентябре 2025 года объем прямых инвестиций из США в Азербайджан составил 133,240 млн. долларов.

В свою очередь, Азербайджан в тот же период инвестировал в экономику США 77,621 млн. долларов, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Удельный вес инвестиций в США в общем объеме прямых иностранных инвестиций Азербайджана составил 5,8 процента. Таким образом, США заняли 4-е место среди стран, в которые Азербайджан вкладывает больше всего средств.

Что касается товарооборота между Азербайджаном и США, то до октября прошлого года он демонстрировал рост, достигнув примерно 1,059 млрд. долларов за 10 месяцев, а затем рост приостановился, и к концу года этот показатель остановился на отметке 1,36 млрд. долларов.

Задержки и временные спады могут быть в любом процессе. В целом они не влияют на двустороннюю повестку. Сотрудничество Азербайджана и США в последнее время демонстрирует серьезную динамику, охватывая как традиционные энергетические вопросы, так и новые технологические и инфраструктурные сферы, укрепляя экономические связи между двумя странами.

Так что первой в истории двусторонних отношений американской бизнес-миссии будет чем заняться в Азербайджане.