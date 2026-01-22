https://news.day.az/world/1811287.html Загадочный треугольный аппарат в Неваде заснят инфракрасной камерой - ВИДЕО Инфракрасное видео пролета треугольного летательного аппарата "в форме чипсов Doritos" над полигоном для испытаний и тренировок в Неваде недалеко от Зоны 51 в США активно обсуждается на форумах и соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Загадочный треугольный аппарат в Неваде заснят инфракрасной камерой - ВИДЕО
Инфракрасное видео пролета треугольного летательного аппарата "в форме чипсов Doritos" над полигоном для испытаний и тренировок в Неваде недалеко от Зоны 51 в США активно обсуждается на форумах и соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщают, что объект на видео, вероятно, является засекреченной военной испытательной платформой США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре