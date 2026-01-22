Загадочный треугольный аппарат в Неваде заснят инфракрасной камерой

Инфракрасное видео пролета треугольного летательного аппарата "в форме чипсов Doritos" над полигоном для испытаний и тренировок в Неваде недалеко от Зоны 51 в США активно обсуждается на форумах и соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщают, что объект на видео, вероятно, является засекреченной военной испытательной платформой США.