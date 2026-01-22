Автомобиль перевернулся на обледенелой дороге в Джалилабаде

В Джалилабаде на обледенелой дороге перевернулся автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 100-м километре новой магистрали Алят-Астара, на территории Джалилабадского района.

Автомобиль марки Mercedes соскользнул с дороги и опрокинулся на обочину.

По предварительной информации, двое находившихся в автомобиле получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную районную больницу Джалилабада.

По факту происшествия проводится расследование.