Автомобиль перевернулся на обледенелой дороге в Джалилабаде - ФОТО
В Джалилабаде на обледенелой дороге перевернулся автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 100-м километре новой магистрали Алят-Астара, на территории Джалилабадского района.
Автомобиль марки Mercedes соскользнул с дороги и опрокинулся на обочину.
По предварительной информации, двое находившихся в автомобиле получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную районную больницу Джалилабада.
По факту происшествия проводится расследование.
