Новый Совет мира будет сосредоточен на конкретных действиях, а не на риторике.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе церемонии подписания Хартии Совета мира в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это не просто Совет мира, это Совет действий. Так же как Президент Трамп - президент действий", - сказал он, подчеркнув практическую, ориентированную на результат направленность инициативы.

Говоря о ситуации в Газе, Рубио отметил, что еще несколько месяцев назад многие считали невозможным урегулирование конфликта без дальнейшего насилия. "Никто не думал, что это когда-либо удастся решить без новых боевых действий и кровопролития", - сказал он, охарактеризовав конфликт как тот, который многие считали неразрешимым.

Рубио подчеркнул, что первоочередной задачей Совета является обеспечение устойчивого мира.

"Очевидно, что основной упор делается, прежде всего, на то, чтобы это мирное соглашение по Газе стало долгосрочным", - сказал он.