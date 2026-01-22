Президент США Дональд Трамп предъявил судебный иск на сумму $5 млрд крупнейшему американскому банку JPMorgan Chase и его директору Джейми Даймону в связи с тем, что счета главы государства были закрыты после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации телеканала Fox Business, Трамп обвиняет банк в блокировании счетов по политическим причинам. Иск подан в суд штата Флорида от имени президента и нескольких компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса. Сторона обвинения подчеркивает, что банк нарушил собственный этический кодекс.

"Хотя JPMorgan Chase заявлял о приверженности этим принципам, он нарушил их в одностороннем порядке - без предупреждения и возможности исправить ситуацию", - говорится в иске.

Банк и директор Даймон также обвиняются в незаконном и необоснованном разглашении конфиденциальной информации, включая имя президента Трампа, в черном списке, который доступен другим финансовым организациям.