В Китае сообщили о запуске поставок летающих автомобилей

Китайские производители летающих автомобилей планируют начать поставки электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) уже в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Как уточняется в материале, к концу текущего года поставки eVTOL планируют начать как минимум семь китайских производителей. Речь идет о летательных аппаратах, рассчитанных на перевозку пассажиров в коммерческом режиме в воздушном пространстве на высоте до 1 тыс. м, которое в Китае относится к категории гражданских полетов.

Дополнительным фактором роста стала готовность региональных властей смягчить ограничения на полеты на малых высотах. В частности, соответствующие меры прорабатываются в Шанхае, Шэньчжэне и Чунцине. Это должно создать условия для запуска регулярных пассажирских маршрутов.

Импульс рынку также придало заявление компании GOVY - подразделения государственного автоконцерна GAC, занимающегося разработкой летающих автомобилей. Компания сообщила о получении 2 тыс. заказов на сумму более 3,3 млрд юаней (около $474 млн). Аналитики отмечают, что такой объем предзаказов усилил уверенность инвесторов в скором начале коммерческой эксплуатации.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на сохраняющиеся регуляторные и инфраструктурные ограничения, Китай стал одной из первых стран, где пассажирские полеты на летающих автомобилях могут перейти из концепта в реальную транспортную услугу уже в 2026 году.