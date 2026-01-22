https://news.day.az/showbiz/1811170.html Известный шотландский актер скончался в 92 года Шотландский актер Дональд Дуглас, известный по роли в культовом фильме "Дневник Бриджит Джонс", скончался в возрасте 92 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило издание The Independent. По данным издания, Дуглас, сыгравший отца мистера Дарси, умер 14 января.
Шотландский актер Дональд Дуглас, известный по роли в культовом фильме "Дневник Бриджит Джонс", скончался в возрасте 92 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило издание The Independent.
По данным издания, Дуглас, сыгравший отца мистера Дарси, умер 14 января. Он находился в больнице французского города Альби, куда попал после непродолжительной болезни. Точный диагноз не уточняется.
В фильмографии актера числится более 90 работ. Он снимался в известных проектах, включая сериал "Корона", фильмы "Из ада", "Мост слишком далеко", "Шерлок Холмс", а также появлялся в популярных телешоу "Доктор Кто" и "Пуаро".
