Известный шотландский актер скончался в 92 года

Шотландский актер Дональд Дуглас, известный по роли в культовом фильме "Дневник Бриджит Джонс", скончался в возрасте 92 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило издание The Independent.

По данным издания, Дуглас, сыгравший отца мистера Дарси, умер 14 января. Он находился в больнице французского города Альби, куда попал после непродолжительной болезни. Точный диагноз не уточняется.

В фильмографии актера числится более 90 работ. Он снимался в известных проектах, включая сериал "Корона", фильмы "Из ада", "Мост слишком далеко", "Шерлок Холмс", а также появлялся в популярных телешоу "Доктор Кто" и "Пуаро".