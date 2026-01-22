https://news.day.az/sport/1811316.html Защитник «Карабаха» включен в символическую команду недели Лиги чемпионов По итогам 7-го тура общего этапа объявлена символическая команда недели Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев также вошел в число лучших 11 игроков.
Защитник «Карабаха» включен в символическую команду недели Лиги чемпионов
По итогам 7-го тура общего этапа объявлена символическая команда недели Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев также вошел в число лучших 11 игроков. Он отдал голевую передачу на второй гол в матче, в котором его клуб накануне одержал победу над немецким "Айнтрахтом" со счетом 3:2.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре