Азербайджанская детская филармония впервые запускает обучающие тренинги по музыкальной психологии

Азербайджанская государственная детская филармония впервые запускает обучающие тренинги по музыкальной психологии. С 26 по 31 января в 15:00 доктор философии по психологии, музыковед, исследователь в области образования, член Американской психологической ассоциации Бахар Бейлярова-Алекперова проведет обучающие курсы по музыкальной психологии для педагогов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Первоначально тренинг, предназначенный для преподавателей музыки, раскроет понятие осознанного преподавания музыкального урока с педагогической, психологической и научной точек зрения.

Незаменимая роль музыки в формировании будущих личностей и потенциала детей будет представлена в контексте современных исследований в области музыкальной науки и психологии.

В рамках тренинга, наряду с влиянием музыки на повышение академических достижений, будут обсуждаться механизмы поддержки внимания, эмоциональной регуляции и психологического благополучия.

На практических примерах будет показано, как осознанно интегрировать пассивный терапевтический потенциал музыки в занятия по танцу, вокалу и инструментальному исполнительству.

Целью является формирование понимания музыкального урока не только как учебного предмета, но и как развивающей и формирующей образовательной среды.

Таким образом, тренинги предоставят педагогам практические подходы к выстраиванию более здоровых эмоциональных связей с учащимися, повышению мотивации и снижению стресса с помощью музыки.

В конце тренинга среди участников будет проведен практический опрос с целью оценки эффективности полученных знаний и навыков.

Отметим, что серия тренингов в последующие недели также будет организована для детей различных возрастных групп и родителей. Участие бесплатное, осуществляется только по предварительной регистрации. Заявки можно направлять на электронную почту: [email protected]

