В Милли Меджлисе пройдет конференция по вопросам устойчивого градостроительства и урбанизации

В Милли Меджлисе Азербайджана состоится конференция, посвященная устойчивому градостроительству, процессам урбанизации и социальным правам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в План работ комитета Милли Меджлиса по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.

Так, в рамках весенней сессии планируется проведение конференции в связи с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры". Мероприятие будет сосредоточено на вопросах устойчивого развития городов, процессах урбанизации и защите социальных прав в этом контексте.

Кроме того, в План работ комитета включены подготовка обзора на тему: "Права человека на фоне нового миропорядка и текущих глобальных геополитических процессов: вызовы и новые взгляды" и усиление правовых и институциональных механизмов защиты цифрового суверенитета, борьбы с дезинформацией, технологиями deepfake и манипуляциями.