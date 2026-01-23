Сотрудничество с BlackRock открывает новые возможности для трансформации Азербайджана

Как сообщалось ранее, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) подписал протокол о стратегическом сотрудничестве с крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock и ее аффилированной структурой Global Infrastructure partners (GIP) с планируемыми инвестициями на сумму до 1,5 миллиарда долларов в инфраструктурные и цифровые проекты.

Как сказал Trend известный азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов, такое сотрудничество полностью совпадает с приоритетами Азербайджана, которые указаны во всех стратегических документах.

По его словам, задачи по цифровизации, развитию искусственного интеллекта и всем сопутствующим направлениям полностью соответствуют приоритетам этого сотрудничества.

"Поэтому такое сотрудничество в определенной степени ожидаемо и является очень перспективным. Символично, что этот приоритет закреплен именно в протоколе намерений с BlackRock.

Напомню, что с этой компанией Азербайджан начал работать в прошлом году. В октябре были вложены первые активы SOFAZ в аэропорт Гатвик в Великобритании на сумму 50 миллионов фунтов через BlackRock и ее аффилированную компанию Digital Infrastructure Platform (DIP). Проект оказался успешным, и в этом году были оформлены отношения как стратегические, с тем, чтобы инвестировать через этот фонд в различные перспективные проекты, включая развитие искусственного интеллекта и автоматизации", - сказал И.Ахмедов.

Он отметил, что сумма планируемых инвестиций до 1,5 миллиарда долларов является значительной.

По словам эксперта, подобные крупные вложения не только экономически выгодны, но и отражают политико-экономический и геополитический аспект.

"Сегодня и Азербайджан успешно использует эти возможности благоприятных условий", - сказал он.

"Сотрудничество в сфере инфраструктуры аэропортов и управления активами рассматривается как приоритет, поскольку оно способно существенно повлиять на модернизацию транспортного сектора и интеграцию Азербайджана в глобальные логистические инфраструктурные цепочки.

Подобно цифровым проектам, инвестиции и партнерства в транспортной инфраструктуре совпадают с национальными приоритетами и стратегическими задачами страны, включая развитие Среднего коридора, порта Алят, коридора Восток-Запад и Зангезурского коридора, которые имеют глобальное значение. Такое взаимодействие позволяет повысить эффективность перевозок, улучшить качество сервиса и укрепить роль Азербайджана как ключевого транзитного узла между Европой и Азией", - добавил он.

И.Ахмедов отметил, что первый совместный проект с BlackRock в аэропорту Гатвик оказался успешным и подтвердил правильность выбранного подхода к инвестициям и партнерству.

"Работа с крупнейшей международной инвестиционной компанией, активы которой превышают 14 триллионов долларов, имеет не только коммерческое, но и геополитическое значение. Это укрепляет репутацию Азербайджана как ключевого игрока в регионе", - подчеркнул он.

Эксперт сказал, что в связи с глобальным энергетическим переходом все больше внимания уделяется проектам ВИЭ, включая крупные региональные инициативы. Азербайджан ставит амбициозные цели: соединение через Каспий, Черное море и подводные кабели в Европу.

"Сотрудничество с BlackRock открывает возможность партнерских инвестиций в возобновляемую энергетику, транзитную энергетику и инфраструктуру, выходящую за пределы традиционной нефтегазовой отрасли. Это направление выгодно как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения престижа, поскольку позволяет достичь целей по энергетическому переходу. Сегодня в мире инвестиции в возобновляемую энергетику уже преобладают над традиционной нефтегазовой, что создает новые возможности для Азербайджана", - заключил И.Ахмедов.