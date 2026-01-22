SOCAR и швейцарская компания SICPA SA договорились о партнерстве

Подписано соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и швейцарской компанией SICPA SA.

Как передает Day.Az, публикацией об этом на своей странице в Х поделился министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках участия Президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе между SOCAR и швейцарской компанией SICPA SA подписано соглашение об оказании услуг. Это сотрудничество создаст основу для совместной деятельности на основе современных технологий прослеживаемости (traceability). Планируемые решения будут способствовать укреплению безопасности и повышению прозрачности всей цепочки поставок энергоносителей", - говорится в публикации.