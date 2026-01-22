Лидеры Азербайджана и Армении стали моими друзьями

Лидеры Азербайджана и Армении - Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян стали моими друзьями.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сказал в ходе выступления на церемонии подписания "Устава Совета мира" в Давосе.

"Сегодня мир стал богаче, безопаснее и значительно более мирным, чем был всего год назад. Мы потушили все эти "пожары". Многие люди, включая меня, даже не знали, что некоторые из этих войн продолжаются. А некоторые из них длились, в одном случае, 32 года, в другом - 35 лет, в третьем - 37 лет. Мы были очень рады остановить войну между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами. В качестве президента я завершил восемь войн за девять месяцев, включая Камбоджу и Таиланд, и, кстати, многие из этих лидеров присутствуют здесь. Армения и Азербайджан. Многие из этих лидеров стали моими друзьями. Они здесь", - сказал он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).