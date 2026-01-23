Франция уходит под воду

Франция сталкивается с масштабными наводнениями.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На северо-западе страны началось сильное наводнение после проливных дождей. Вода в реке Лаита поднимается уже несколько суток, затоплены первые этажи.

Прогнозы неутешительны.

Осадки тут будут продолжатся и завтра ударят с новой силой.