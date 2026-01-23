https://news.day.az/world/1811409.html Франция уходит под воду - ВИДЕО Франция сталкивается с масштабными наводнениями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На северо-западе страны началось сильное наводнение после проливных дождей. Вода в реке Лаита поднимается уже несколько суток, затоплены первые этажи. Прогнозы неутешительны. Осадки тут будут продолжатся и завтра ударят с новой силой.
