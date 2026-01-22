Стало известно, когда "Карабах" отправится в Ливерпуль

Объявлен план поездки "Карабаха", который в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА в Англии встретится с "Ливерпулем".

Как передает Day.Az, об этом İdman.Biz сообщил руководитель Департамента коммуникаций "скакунов" Анар Гаджиев.

Согласно информации, "Карабах" отправится в Англию днем 26 января.

Пресс-конференция главного тренера Гурбана Гурбанова состоится на следующий день после прибытия команды.

На матч для болельщиков "Карабаха" выделено в общей сложности 1250 мест.

Отметим, что "Ливерпуль" примет "Карабах" в восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч пройдет на стадионе "Энфилд", стартовый свисток прозвучит в 00:00 (29 января) по бакинскому времени.