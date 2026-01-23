Полузащитник "Баварии" может перейти в "ПСЖ"

Полузащитник "Баварии" Майкл Олисе может перейти в "ПСЖ" в летнее трансферное окно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По информации источника, парижане готовят для мюнхенцев предложение в размере 100 миллионов евро. При этом отмечается, что "Бавария" не планирует отпускать 24-летнего француза и ведет переговоры о новом контракте.

В этом сезоне на счету Олисе 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 21 результативной передачей. Его действующий контракт с "Баварией" рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.