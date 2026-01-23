Есть ли риск оползней в ближайшее время в Азербайджане?

В Азербайджане в настоящее время наблюдается временное снижение рисков оползней. Зимой, во время снегопадов, вода слабо проникает в грунт, поэтому в зонах возможных оползней сохраняется относительное спокойствие.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявил Мирнух Исмаилов, заведующий отделом ландшафтной географии и планирования Института географии имени Гасана Алиева.

По его словам, ситуация может измениться после таяния снега или при сильных дождях:

"Увеличение атмосферных осадков насыщает грунт водой, ослабляет связи между слоями и может активизировать оползневые процессы. В таких случаях возможны обрушения дорог и опасные ситуации для близлежащих территорий".

Особенно высок риск оползней на северо-восточных склонах Большого Кавказа, а также в районах Губа, Гусар, Сиязань, Гобустан, Шамахы и Исмаиллы. По мере постепенного таяния снега вероятность оползней в этих зонах может увеличиться.

Исмаилов отметил, что в настоящий момент серьезной угрозы оползней нет благодаря снежному покрову, который покрывает обширные территории от низкогорных до высокогорных районов страны.