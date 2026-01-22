Где в Баку самая дорогая земля?

В Баку цены на земельные участки на рынке недвижимости существенно различаются в зависимости от района, и эти цены постоянно меняются в соответствии с рыночной динамикой. Анализ предложений о продаже показывает, что самые дорогие участки сосредоточены в основном в центральных и близких к центру районах столицы.

Как передает Day.Az, в комментарии для Milli.Az председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж отметил, что цены на землю ежегодно обновляются в зависимости от спроса и предложения.

По его словам, в Сабаильском районе, на Площади фонтанов и в прилегающих кварталах, стоимость 1 сотки (100 м²) земли в настоящее время составляет около 1 150 000 манатов.

"На улице Зарифы Алиевой, которая также относится к этому району, 1 сотка земли предлагается за 1 350 000 манатов. На проспекте Нефтяников в Сабаильском районе, а также в районе Нового бульвара в Хатаинском районе, цены на землю колеблются в пределах 600 000-650 000 манатов.

В Наримановском районе, на улице Мамеда Араза (бывшая Теймура Алиева), 1 сотка земли оценивается в диапазоне 400 000-450 000 манатов. На улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе эта цифра составляет 500 000-550 000 манатов. В Наримановском районе на проспекте Ататюрка, а в Ясамальском районе на проспекте Гусейна Джавида стоимость земли находится на уровне 400 000-450 000 манатов. В районе "Белый город" в Хатаинском районе 1 сотка земли продается в пределах 500 000-550 000 манатов", - отметил он.

Вугар Орудж подчеркнул, что указанные цены являются средними рыночными показателями и могут меняться в зависимости от конкретного адреса, расположения и назначения участка:

"В этих районах найти свободный участок крайне сложно, и, как правило, такие цены формируются при покупке территорий под снос и строительство высотных зданий. Подобные участки в основном предлагаются не на сайтах недвижимости, а через частных риелторов".