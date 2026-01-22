В Азербайджане эти лица могут выйти на пенсию раньше

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В рамках принципа социального государства в Азербайджане во многих сферах для граждан применяются различные льготы, и одной из таких льгот является возможность выхода на пенсию на льготных условиях. Законодательно установлено, что некоторые категории могут выходить на пенсию, не достигнув стандартного пенсионного возраста.

Day.Az представляет список граждан, относящихся к данной категории:

Первая группа - многодетные родители. Если у человека пять и более детей (включая собственных, а также находящихся под опекой или усыновленных), и все дети дожили до восьмилетнего возраста, то при соблюдении определенных условий пенсионный возраст для мужчин и женщин сокращается на 5 лет. В этом случае многодетные матери и отцы могут выйти на пенсию примерно в 60 лет. Кроме того, право на льготную пенсию предусмотрено и для родителей, воспитывающих детей до восьми лет, потерявших родителей или оставшихся без родительской опеки.

Вторая группа - лица, работающие во вредных и тяжелых условиях труда. Так, граждане, проработавшие определенное время на особо вредных и тяжелых работах (не менее 12 лет и 6 месяцев для мужчин и 10 лет для женщин), могут получать пенсию на 5 лет раньше установленного срока. В эту категорию входят как представители ремесленных профессий, так и других тяжелых и специфических специальностей.

Третья группа - лица с установленной инвалидностью. Для них предусмотрено право на "трудовую пенсию по инвалидности", которая может назначаться на специальных условиях; в таких случаях возможно получение пенсии без ожидания определённого возрастного порога.

Кроме того, законодательство охватывает и другие специальные профессиональные категории, для которых пенсионный возраст снижен. Например, лица, длительное время работавшие в летном составе гражданской авиации, а также занятые в ремесленных и подземных работах, при определенных условиях также могут выходить на пенсию на 5 лет раньше. В соответствии с новыми законодательными нормами данный список может быть расширен.

Стандартный пенсионный возраст в целом составляет 65 лет; однако в указанных случаях этот возраст может быть снижен или применяться право на пенсию на специальных условиях.