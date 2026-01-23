https://news.day.az/sport/1811433.html Главный тренер сборной Румынии по футболу госпитализирован Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был срочно доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем. Как передает Day.Az, об этом сообщают румынские СМИ. В конце 2025 года у 80-летнего специалиста обострились сердечные проблемы, а перенесенная простуда дополнительно осложнила его состояние.
Главный тренер сборной Румынии по футболу госпитализирован
Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был срочно доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем.
Как передает Day.Az, об этом сообщают румынские СМИ.
В конце 2025 года у 80-летнего специалиста обострились сердечные проблемы, а перенесенная простуда дополнительно осложнила его состояние.
По информации источника, из-за госпитализации Луческу будет вынужден пропустить тренировочные сборы румынских клубов, которые планируются в Анталье.
Согласно последним данным, состояние Луческу в больнице ухудшилось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре