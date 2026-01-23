Главный тренер сборной Румынии по футболу госпитализирован

Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был срочно доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом сообщают румынские СМИ.

В конце 2025 года у 80-летнего специалиста обострились сердечные проблемы, а перенесенная простуда дополнительно осложнила его состояние.

По информации источника, из-за госпитализации Луческу будет вынужден пропустить тренировочные сборы румынских клубов, которые планируются в Анталье.

Согласно последним данным, состояние Луческу в больнице ухудшилось.