То Лам переизбран на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама

То Лам был переизбран на пост генерального секретаря центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама на срок пять лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом стало известно по результату 14-го съезда партии.

"14-й Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама единогласно избрал товарища То Лама, генерального секретаря 13-го Центрального комитета, на продолжение исполнения обязанностей генерального секретаря 14-го Центрального комитета", - указано на сайте правительства страны.

Отмечается, что То Лам возглавил партию в августе 2024 года. Его избрали на соответствующий пост после смерти 19 июля 2024 года 80-летнего Нгуена Фу Чонга, который занимал пост генсека с 2011 года.