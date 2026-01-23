Азербайджанский гроссмейстер входит в число лидеров турнира в Нидерландах

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы продолжает находиться в числе лидеров традиционного шахматного турнира Tata Steel Challengers, который проходит в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках пятого тура Сулейманлы сыграл вничью с местным шахматистом Максом Варнердамом.

Таким образом, после пяти туров Айдын набрал четыре очка и делит 1-3 места с Эди Вудвортом (США) и Фаустино Оро (Аргентина), по дополнительным показателям он располагается на второй строчке. В шестом туре азербайджанский гроссмейстер сыграет с Ведантом Панесаром (Индия). Отметим, что Сулейманлы один из немногих участников турнира, кто не познал горечи поражения.

Напомним, победитель турнира Challengers завоюет путевку в главное соревнование фестиваля в Вейк-ан-Зее - Masters.