Племяник Карапетяна уклонился от армии фейковой справкой
Племянник олигарха Самвела Карапетяна Нарек и его брат Ваге во времена правления Сержа Саргсяна были освобождены от службы в армии по причине очень похожих "проблем" со здоровьем, или, точнее, по предоставленным справкам, подтверждающим эти "проблемы". Иными словами, два брата крайне случайно имеют одинаковые проблемы со здоровьем, освобождающие от службы в армии.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что стало известно, что Следственный комитет имеет сомнения в подлинности этих справок. Нарека Карапетяна вызвали в СК и предложили пройти повторное медицинское обследование, чтобы доказать, что справки не поддельные, а проблема со здоровьем реальна.
Человек с действительно подобной проблемой, а не освобождённый по фальшивой справке, согласился бы на проверку и доказал бы, что все сомнения ложные. Тем временем Нарек всеми силами отказывается проходить медицинское обследование.
То есть человек был освобождён от службы в армии по справке о проблеме со здоровьем и теперь отказывается пройти обследование, чтобы доказать, что эта справка не фальшивая.
