Племяник Карапетяна уклонился от армии фейковой справкой

Племянник олигарха Самвела Карапетяна Нарек и его брат Ваге во времена правления Сержа Саргсяна были освобождены от службы в армии по причине очень похожих "проблем" со здоровьем, или, точнее, по предоставленным справкам, подтверждающим эти "проблемы". Иными словами, два брата крайне случайно имеют одинаковые проблемы со здоровьем, освобождающие от службы в армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что стало известно, что Следственный комитет имеет сомнения в подлинности этих справок. Нарека Карапетяна вызвали в СК и предложили пройти повторное медицинское обследование, чтобы доказать, что справки не поддельные, а проблема со здоровьем реальна.

Человек с действительно подобной проблемой, а не освобождённый по фальшивой справке, согласился бы на проверку и доказал бы, что все сомнения ложные. Тем временем Нарек всеми силами отказывается проходить медицинское обследование.

То есть человек был освобождён от службы в армии по справке о проблеме со здоровьем и теперь отказывается пройти обследование, чтобы доказать, что эта справка не фальшивая.