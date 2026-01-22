В Милли Меджлисе пройдут публичные слушания по вопросу электронных сигарет

В Милли Меджлисе состоятся публичные слушания касательно использования электронных сигарет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в рабочий план комитета Милли Меджлиса по аграрной политике на весеннюю сессию 2026 года.

Так, на весенней сессии комитет планирует провести публичные слушания на тему "Здоровье - наша цель: конец электронным сигаретам".