В Милли Меджлисе пройдут публичные слушания по вопросу электронных сигарет
В Милли Меджлисе состоятся публичные слушания касательно использования электронных сигарет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в рабочий план комитета Милли Меджлиса по аграрной политике на весеннюю сессию 2026 года.
Так, на весенней сессии комитет планирует провести публичные слушания на тему "Здоровье - наша цель: конец электронным сигаретам".
