Около 3 тысяч абонентов останутся без газа
В городе Сумгайыт, в поселке Гаджи Зейналабдина, будет приостановлено газоснабжение около 3000 абонентов.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Сумгайытский участок эксплуатации газа Производственного объединения "Азеригаз".
Сообщается, что в связи с устранением утечек, выявленных на подземном газопроводе среднего давления диаметром 108 мм на территории поселка, будут проведены ремонтные работы.
В связи с этим 22 января с 15:30 подача газа примерно 3000 абонентам в поселке будет временно прекращена.
Газоснабжение будет восстановлено поэтапно после завершения ремонтно-восстановительных работ.
