ООН готова поддержать правительство Азербайджана в продвижении ЦУР

ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации амбициозных целей в рамках NDC 3.0 и в продвижении к Цели устойчивого развития №7 (Недорогая и чистая энергия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил временно исполняющий обязанности резидента-координатора ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич за круглым столом в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

Он отметил, что сегодня подходящий момент для признания лидерства и приверженности Азербайджана переходу к "чистой энергии":

"Мы приветствуем определяемые на национальном уровне вклады Азербайджана (NDC 3.0), объявленные на COP30. Перенеся цель по сокращению выбросов, ранее намеченную на 2050 год, на 15 лет раньше, Азербайджан уже взял на себя обязательство сократить выбросы на 40% к 2035 году. Это явный показатель сильной национальной воли к ускорению климатических мер".

И.о. резидента-координатора подчеркнул, что новый документ NDC 3.0 определяет пути декарбонизации через развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и энергоэффективности. Справедливый переход к "зеленой экономике" обеспечит экономическую диверсификацию и укрепит конкурентоспособность страны.

"Азербайджан также добивается заметного прогресса в достижении Цели устойчивого развития №7 - "Недорогая и чистая энергия". В рамках нашего Документа о сотрудничестве по устойчивому развитию на 2026-2030 годы ООН готова поддерживать правительство в реализации этих амбициозных целей", - добавил И. Гарафулич.