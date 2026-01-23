Цена на золото установила новый рекорд

Цена на золото продолжает обновлять исторический рекорд.

Как сообщает Day.Az, на бирже COMEX стоимость февральских фьючерсов на золото выросла на 0,86% и достигла 4 955,6 доллара США.

Последняя торговая цена золота составила 4 942,8 доллара США. В целом за день цена выросла на 35 долларов.

Одновременно на спотовом рынке стоимость золота увеличилась на 0,33% и сформировалась на уровне 4 952,31 доллара США.

Отметим, что наблюдаемый рост цен на золото в основном объясняется снижением аппетита к риску на глобальных рынках и переходом инвесторов к безопасным активам.