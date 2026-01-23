https://news.day.az/economy/1811344.html Цена на золото установила новый рекорд Цена на золото продолжает обновлять исторический рекорд. Как сообщает Day.Az, на бирже COMEX стоимость февральских фьючерсов на золото выросла на 0,86% и достигла 4 955,6 доллара США. Последняя торговая цена золота составила 4 942,8 доллара США. В целом за день цена выросла на 35 долларов.
Цена на золото установила новый рекорд
Цена на золото продолжает обновлять исторический рекорд.
Как сообщает Day.Az, на бирже COMEX стоимость февральских фьючерсов на золото выросла на 0,86% и достигла 4 955,6 доллара США.
Последняя торговая цена золота составила 4 942,8 доллара США. В целом за день цена выросла на 35 долларов.
Одновременно на спотовом рынке стоимость золота увеличилась на 0,33% и сформировалась на уровне 4 952,31 доллара США.
Отметим, что наблюдаемый рост цен на золото в основном объясняется снижением аппетита к риску на глобальных рынках и переходом инвесторов к безопасным активам.
