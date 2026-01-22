Иран хочет вести переговоры с США

Иран выражает готовность к переговорам с США.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сказал в ходе выступления на церемонии подписания "Устава Совета мира" в Давосе.

"Иран хочет говорить, и мы будем говорить", - сказал он на церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.