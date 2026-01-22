https://news.day.az/world/1811231.html Иран хочет вести переговоры с США - Трамп Иран хочет вести переговоры и США намерены вести с ним переговоры. Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сказал в ходе выступления на церемонии подписания "Устава Совета мира" в Давосе. Новость обновляется
Иран хочет вести переговоры с США - Трамп
Иран выражает готовность к переговорам с США.
Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сказал в ходе выступления на церемонии подписания "Устава Совета мира" в Давосе.
"Иран хочет говорить, и мы будем говорить", - сказал он на церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре