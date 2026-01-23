Как отличить несъедобный картофель от обычного?

На некоторых рынках наряду с картофелем, предназначенным для употребления в пищу, продается и технический, то есть кормовой картофель. Из-за более низкой цены покупатели приобретают такой картофель, однако, к сожалению, этот вид не предназначен для еды.

Как же отличить такой картофель?

Как передает Day.Az со ссылкой Milli.Az, по данному вопросу пищевой эксперт Махсати Гусейнова отметила, что отличить технический картофель от обычного иногда бывает непросто:

"Чрезмерно крупный картофель, с деформированной формой, толстой и жесткой кожурой, с наростами, а также с зеленым оттенком под кожурой может содержать ядовитое вещество соланин. Поэтому приобретение такого картофеля не рекомендуется. Если после употребления появляются тошнота, головокружение или горький вкус во рту, следует обратиться к врачу. При покупке следует отдавать предпочтение картофелю без ростков и зеленых пятен, а дома хранить его в прохладном, темном месте, без попадания солнечного света и отдельно от других овощей и фруктов".

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) сообщили, что за товарами, продаваемыми на рынках, осуществляется регулярный контроль:

"В случае выявления несоответствий такие продукты изымаются из продажи, а в отношении продавцов принимаются меры. Как и другие продукты питания, картофель допускается к обороту только при соответствии нормативным требованиям и наличии соответствующих документов на импорт".

Отметим, что в сезон также импортируется семенной картофель. Продукция под названием "технический картофель" в страну не ввозилась.

Какую опасность для здоровья представляет кормовой картофель?

По словам терапевтов, кормовой картофель может быть опасен для здоровья из-за содержания химических веществ и избыточного количества удобрений:

"Такие продукты могут вызывать различные воспалительные процессы и оказывать токсическое воздействие на организм. Более того, они считаются непригодными даже для животных, так как вредные вещества накапливаются в их тканях и затем через пищевую цепь попадают в организм человека. Эти вещества накапливаются в организме, повреждают клетки и могут вызывать общее отравление. Их воздействие проявляется не в виде конкретного заболевания, а в виде общего риска для здоровья".

Покупателям рекомендуется при покупке картофеля обращать внимание на его внешний вид и качество. Правильный выбор помогает сохранить здоровье и снизить возможные риски.