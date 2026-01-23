Израиль завершил подготовку к удару США по Ирану

Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Times of Israel, в ближайшее время также будет завершено развертывание американских сил на Ближнем Востоке.

Днем ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия готова действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны, на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном.