Китай объявил о планах отправки туристов на Луну

Пекинская аэрокосмическая компания Transcender представила план развития коммерческого космического туризма. На презентации "Next Stop, Space" объявлено, что первые пилотируемые полеты стартуют уже через несколько лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, программа разделена на три этапа. В 2028 году корабль CYZ1 начнет суборбитальные полеты для туристов на высоту 100 км, где пассажиры смогут испытать несколько минут невесомости. Уже забронировано более 20 мест, среди которых известные китайские бизнесмены и ученые.

К 2032 году планируется запуск корабля CYZ2 для полноценных орбитальных путешествий на высоте 400 км (примерно уровень МКС). В 2038 году компания намерена отправить туристов в облет Луны на аппарате CYZ3.

Transcender уже добилась технических успехов: ранее в этом месяце корабль CYZ1 успешно прошел испытания системы мягкой посадки. Кроме того, компания объявила о создании "экосистемы космической экономики", охватывающей туризм, технологии и образование.