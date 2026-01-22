Ливия во власти песчаной бури

Сильнейшая песчаная буря обрушилась на город Бенгази, а также на несколько районов в восточной, центральной и западной Ливии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Городская инфраструктура была повреждена и частично разрушена, дома были повреждены, а десятки тысяч людей остались без электричества.

Есть погибшие и раненые.