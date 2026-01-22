В ЕС введут новый запрет для авиапассажиров

Чтобы их багаж прибыл в аэропорт назначения в целости и сохранности, некоторые путешественники обертывают чемоданы пластиковой пленкой. Предстоящее постановление ЕС направлено на то, чтобы положить конец этой практике - в интересах окружающей среды. Будь то для защиты чемодана или для предотвращения его разрыва при перегрузке: в аэропортах багаж, обернутый в пластиковую пленку, - обычное явление. Но этой практике скоро придет конец.

Как передает Day.Az, ЕС "объявил войну" одноразовому пластику. Этот материал практически не поддается переработке, генерирует много отходов и, таким образом, наносит вред планете. Согласно новому регламенту, к 2030 году - за несколькими исключениями - вся упаковка должна быть пригодной для переработки. Это означает, что, например, фрукты в супермаркетах или пакеты с кетчупом в ресторанах больше не могут быть упакованы в пластик. В то же время под запрет попадают пластиковые пакеты в супермаркетах и упаковка чемоданов - их планируется запретить к 2030 году.

В долгосрочной перспективе ЕС стремится сократить количество отходов от упаковки на 15 процентов к 2040 году с помощью этих мер. Некоторые аэропорты уже принимают меры в преддверии введения запрета ЕС. Например, аэропорт Ганновера на своем веб-сайте сообщает, что багаж больше не следует заворачивать в пластиковую пленку.

Чтобы защитить чемоданы от взлома или повреждения, существуют альтернативные варианты. Один из них - замки TSA, которые владелец чемодана может открыть с помощью цифрового кода. В то же время существует универсальный ключ TSA, с помощью которого власти могут открыть багаж, если необходимо провести досмотр. Кроме того, для защиты чемоданов от внешних повреждений доступны чехлы из многоразовых материалов.