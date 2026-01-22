В Баку состоялся учебный курс Мобильной тренинговой группы НАТО

В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству" между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2026 год, Мобильной тренинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО проведён курс на тему "Связь, информационные технологии и кибербезопасность".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Основной целью курса, организованного в Военном институте имени Гейдара Алиева, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в области связи, информационных технологий и кибербезопасности, повышение квалификации в области применения современных технологических решений, а также обучение участников стандартам и процедурам НАТО в этой области.

В ходе курса мобильной тренинговой группой НАТО были представлены брифинги на темы "Обеспечение связи", "Информационные технологии", "Кибербезопасность" и другие, организованы теоретические и практические занятия.

В заключение участникам были вручены сертификаты.