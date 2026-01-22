Обучение социально уязвимых граждан будет финансироваться из госбюджета

Определяются случаи, при которых обучение лиц, особо нуждающихся в социальной защите, в период их обучения на платной основе будет оплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемом изменении в закон "Об образовании", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

Согласно действующему закону "Об образовании", плата за обучение лиц, особо нуждающихся в социальной защите, в период их обучения в образовательных учреждениях на платной основе должна оплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Согласно проекту, плата за обучение лиц, особо нуждающихся в социальной защите, будет оплачиваться за счет средств государственного бюджета только в период их обучения на платной основе в образовательных учреждениях Азербайджанской Республики. При этом дополнительное образование будет исключением. Иными словами, плата за обучение лиц, особо нуждающихся в социальной защите, в период их обучения на платной основе не будет оплачиваться за счет средств из государственного бюджета.