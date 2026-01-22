https://news.day.az/world/1811171.html Мировые цены на золото и серебро - новые котировки Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX снизилась на 19,2 доллара и достигла отметки 4 818,3 доллара. Как передает Day.Az, серебро подорожало на 1, 02 доллара - до 93,66 доллара за тройскую унцию.
