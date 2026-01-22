В пустыне Сахара выпал снег

В северной части пустыни Сахара, на территории Алжира в районе города Айн-Сефра, выпал снег - редкое природное явление для одного из самых жарких и засушливых регионов планеты.

Как передает Day.Az, снежный покров начал образовываться примерно 17 января 2026 года, покрыв дюны пустыни белым слоем и создав необычайно живописный контраст с золотистым песком.

Метеорологи объясняют, что снегопад стал возможен из-за сильного вторжения холодного воздуха с Европы и Средиземноморья, что привело к понижению температур до или ниже нуля на северной окраине Сахары.