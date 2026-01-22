США получат контроль над военными базами в Гренландии

США получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии в рамках возможной сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, предложение, выдвинутое американской администрацией президента Дональда Трампа в отношении Гренландии, не подразумевает продажу территории.

В рамках соглашения, предварительно обсужденного в Давосе, США стремятся получить полный и эксклюзивный суверенитет над рядом стратегических военных объектов на острове.

Отмечается, что такая модель будет аналогична соглашению Великобритании с Кипром, по которому базы Акротири и Декелия считаются британской территорией.