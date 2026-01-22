https://news.day.az/sport/1811173.html Азербайджан улучшил позиции в рейтинге УЕФА Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге УЕФА, поднявшись на одну строчку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над немецким "Айнтрахтом" со счетом 3:2 в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов. Победа агдамского клуба принесла стране 0,500 рейтингового балла.
