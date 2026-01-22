Азербайджан улучшил позиции в рейтинге УЕФА

Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге УЕФА, поднявшись на одну строчку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над немецким "Айнтрахтом" со счетом 3:2 в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Победа агдамского клуба принесла стране 0,500 рейтингового балла. В результате суммарный коэффициент Азербайджана вырос до 22,750, что позволило подняться на 27-е место. Словакия, занимающая 28-ю позицию, имеет в активе 22,375 балла.

Отметим, что рейтинг УЕФА, в котором представлены 55 стран, возглавляет Англия с коэффициентом 106,991.