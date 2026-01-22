Все хотят быть частью Совета мира, заявил Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания "Устава Совета мира" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Day.Az.

"Страны только что получили уведомление, и все хотят быть его частью. Мы будем сотрудничать со многими другими, включая Организацию Объединённых Наций. Вчера у нас состоялся невероятно успешный визит с участием многих ведущих мировых бизнес-лидеров и иностранных глав государств. А сейчас у нас одно из самых важных мероприятий - официальное создание того, что известно как Совет мира. У нас есть мир на Ближнем Востоке. Никто не думал, что это возможно. Мы урегулировали восемь войн, и, я полагаю, ещё одна возникнет довольно скоро. Та, которую я считал лёгкой, оказалась, вероятно, самой трудной. Но у нас проходят встречи, на которых, как мы считаем, мы достигаем значительного прогресса", - сказал он.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803. 16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.