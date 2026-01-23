Apple назвала даты новой презентации устройств

Корпорация Apple покажет новые портативные компьютеры в конце января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты обратили внимание на публикацию блогера из Чехии Петра Мары в Instagram.

Тот показал приглашение на мероприятие Apple Experience, которое пройдет в Лос-Анджелесе с 27 по 29 января. Журналисты полагают, что в эти дни Apple представит ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M5 Pro и M5 Max.

Мара выложил приглашение от Apple еще 7 января, но на пост обратили внимание лишь спустя две недели. Авторы медиа назвали приглашение блогера подлинным: судя по соцсетям, Петр Мара и раньше посещал официальные мероприятия IT-гиганта. При этом подтверждений, что Apple пригласила на презентацию кого-то еще, найти не удалось.

Также в материале говорится, что 28 января Apple должна представить подписку Creator Studio. Скорее всего, событие совместят с анонсом MacBook Pro. Кроме того, они заметили, что отчет IT-гиганта по завершению финансового квартала будет опубликован 29 января.