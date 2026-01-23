Итальянская компания начала работу над ТЭО "зеленого коридора" Центральная Азия - Азербайджан

Итальянская компания CESI с 15 января приступила к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) Транскаспийского "зеленого энергетического коридора".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор совместного предприятия "Зеленый энергетический коридор", созданного в рамках проекта коридора Центральная Азия - Азербайджан, Турал Алиев в ходе выступления за круглым столом в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

"В декабре 2025 года компания CESI была выбрана партнером-консультантом по подготовке ТЭО проекта "Зеленого энергетического коридора" Центральная Азия - Азербайджан. В январе 2026 года специалисты уже приступили к работе", - отметил Т. Алиев.

Генеральный директор сообщил, что этот процесс охватывает техническое, экологическое и финансовое обоснование транспортировки "зеленой" энергии из Центральной Азии в Европу, а также изучение ресурсов, необходимых для реализации проекта.