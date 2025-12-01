В Азербайджане повысили зарплаты этим преподавателям

1 декабря в Азербайджанском государственном университетe нефти и промышленности состоялось очередное заседание Ученого совета. На заседании, по представлению ректора Руфата Азизова, было принято решение об увеличении заработной платы профессорско-преподавательского состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, согласно новому решению размеры заработных плат изменены следующим образом:

зарплата деканов, заведующих кафедрами, доцентов, старших преподавателей и преподавателей увеличена на 15-20%,

зарплата тьюторов - на 33%,

зарплата лаборантов - на 20%.

После повышения зарплаты составят:

профессор - 2150 манатов,

доцент - 1700 манатов,

старший преподаватель - 1500 манатов,

преподаватель - 1350 манатов.

В университете также действует система дифференциальной оплаты труда, основанная на научных результатах. В 2025 году этой системой воспользовались 270 сотрудников.

Повышенные заработные платы будут выплачиваться работникам начиная с 1 января.