Во Франции арестовали подростков по обвинению подготовке терактов

Во Франции арестовали двух несовершеннолетних по обвинению в подготовке терактов на объектах, связанных с Израилем. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали подозреваемых 26 ноября. По данным телеканала, одному из подростков 16 лет, он попал под воздействие одной из групп радикального характера в неназванном мессенджере. Его арестовали в Страсбурге.

1 декабря обоим фигурантам предъявили обвинение, по решению суда их заключили под стражу.